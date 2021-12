“Filhos são consequência”, frase de Felipe Simas causa polêmica

Na quarta-feira da semana passada, o ator Felipe Simas, irmão de Rodrigo Simas e Bruno Gissoni, fez uma declaração para a esposa Mariana Uhlmann que deu o que falar na web. Por meio de um post no Instagram, o ator, que é pai de Joaquim, Maria e Vicente, disse que a esposa é sua prioridade e os filhos seriam consequência, o que gerou polêmica.

“Eu sempre quis ser pai. Mas nunca pensei que a mulher com quem eu me casaria seria mais importante que meus filhos. Os filhos são consequência, não prioridade. Hoje, confio na fé que me leva a viver uma união tanto física quanto espiritual, continuamos unidos mesmo distante”, declarou.

Repercussão

A declaração de Felipe Simas deu o que falar na web. Alguns internautas saíram em defesa do ator e disseram que entenderam o que ele quis dizer, outros não aprovaram o fato do marido de Mariana colocá-la como mais importante que os próprios filhos.

“Sabe bem dos valores, hoje em dia vivemos tempos de valores invertidos. Quem fala isso, é massacrado, penso como você”, defendeu uma seguidora. “Me desculpe, prioridade para mim são os filhos, que são para sempre. O cônjuge entra e sai na relação. Não há nada mais precioso que os filhos”, opinou outra seguidora.

Fofoca não edifica?

Essa não foi a primeira vez que detalhes da relação do casal deram o que falar na internet. Em maio deste ano, Marina fez uma publicação em que revelou que ela e o marido não fazem mais fofoca. “Há um tempo atrás fui contar uma coisa para o Fi e ele disse no meio da história ‘isso que você vai me contar vai edificar minha vida? Edificou a sua? Da nossa família?’. A resposta foi não continuar aquela normal ‘fofoca’. Essa pergunta foi, junto com o que buscamos hoje, um divisor de águas na minha vida! O que sai da nossa boca edifica ou magoa”, escreveu.