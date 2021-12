Flávio Bolsonaro agradece apoio de MT e comenta filiação ao PL

O senador Flávio Bolsonaro, que se filiou ao Partido Liberal nesta terça-feira, 30, elogiou o senador Wellington Fagundes, presidente de honra do PL, pelo suporte da sigla ao presidente Bolsonaro no Senado. Segundo ele, toda a família “se sente em casa” por conta dos esforços do senador mato-grossense em apoiar pautas defendidas pelo presidente da República, que também se filiou ao PL.



Wellington é reconhecido como um dos maiores articuladores do Congresso Nacional, e foi um dos responsáveis pela aprovação do projeto de Lei que determina o piso salarial dos enfermeiros, bem como o Pronampe – Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -, o Auxílio Emergencial e o projeto que suspende a inscrição de débitos das micro e pequenas empresas no Cadin (Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal).



“Obrigado, Wellington, por nos ajudar tanto no Senado Federal como base do presidente Bolsonaro. É um passo importante que a gente dá, e nos sentimos em casa com pessoas como você nos recebendo de braços abertos. Então, temos a certeza que a gente vai continuar reconstruindo o nosso Brasil, e se Deus quiser, com todos os princípios que defendemos”, celebrou Flávio.



Com a previsão da filiação de ao menos 20 deputados federais e um acréscimo de pelo menos 5 novos senadores, o Partido Liberal deve ampliar o apoio de Bolsonaro no Congresso. É o que defende o senador Wellington Fagundes: “temos dois desafios. Um é a governabilidade, fazer com que o presidente tenha mais apoio no Congresso Nacional para que as conquistas se ampliem. Outro diz respeito à retomada econômica, principalmente o cuidado na área social, que a gente ainda pode avançar muito”, declarou o senador, durante a cerimônia.



O “zero um” da Família, deputado Eduardo Bolsonaro, também se filiará ao Partido Liberal em breve e reforçou a sensação de pertencimento da família na nova casa: ““A gente agradece o apoio de todo o povo do Centro-Oeste, em especial Mato Grosso. Onde o povo trabalha, onde o agro é pujante, o presidente circula bem. Então agradecemos o apoio de vocês”, finalizou o deputado.

Veja abaixo o vídeo em que Flávio Bolsonaro comenta a atuação do senador Wellington Fagundes e o apoio dos mato-grossenses ao presidente da República.