Forças de Segurança Pública realizam operação para garantir a ordem e a segurança em Poxoréu

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar realizam uma operação integrada no município de Poxoréu que terá duração de oito dias.

Após a divulgação de atos que atentam contra a ordem pública com grande número de pessoas aglomerando às margens da rodovia MT-130, dentro do perímetro urbano do município, ingerindo bebida alcoólica, obstruindo a via e promovendo arruaças, desse modo perturbando o sossego público e colocando em risco as pessoas e veículos que transitam pelo local, as Forças de Segurança organizaram uma grande operação para restabelecer a ordem e garantir a segurança da população.

As ações estão sendo realizadas através de reforço no patrulhamento, abordagens a pessoas e veículos, dispersão de aglomerações, fiscalização em bares, distribuidoras e conveniências e Bloqueio Viário Policial.

No primeiro dia de operação, participaram cerca de 30 profissionais da Polícia Militar, através do 11º Comando Regional, 14º Batalhão, Força Tática, Batalhão de Trânsito, bem como do Corpo de Bombeiros Militar através da 6ª Companhia Independente de Primavera do Leste, e foram realizadas abordagens a mais de 100 pessoas e 30 veículos, dois pontos de aglomerações foram dispersados, 02 multas de trânsito aplicadas e 01 notificação do Bombeiro em um estabelecimento comercial que estava irregular.

“Nossa missão é garantir o convívio social pacífico em nossa região, estamos atentos a tudo que ocorre e a população pode continuar confiando nas Forças de Segurança que não mediremos esforços para garantir a ordem e a paz nos municípios”, afirmou o Cel PM Bastos, Comandante do 11º Comando Regional PM com sede em Primavera do Leste.