Governador anuncia antecipação do salário de dezembro para o dia 23

O governador Mauro Mendes anunciou a antecipação do salário de dezembro dos servidores públicos estaduais para a próxima quinta-feira (23), uma semana antes do previsto.

O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (16).

O adiantamento vai abranger os mais de 115 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas.

“Essa antecipação é mais uma forma de o Governo reconhecer o trabalho desempenhado pelos servidores longo de todo o ano. Sabemos que o Natal é muito importante para grande parte das famílias, e será de grande alegria ter o salário cheio para comemorar essa data e preparar também as festividades de Ano Novo”, afirmou o governador.

Mauro Mendes lembrou que já nesta sexta-feira (17), os servidores também vão receber o 13º.

No caso dos efetivos, será paga a segunda parcela, e aos comissionados o valor integral.

“Nossa gestão tem pago o salário sempre em dia e dentro do mês trabalhado, bem como o 13º nas datas divulgadas já no início do ano. Também reajustamos o valor das diárias e elevamos o percentual da RGA de 6,05% para 7%, adiantando a data-base de pagamento, que seria só em maio, para janeiro do próximo ano”, citou.