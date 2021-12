Governador assina convênio de R$ 2,3 milhões e Jangada terá 100% das ruas recuperadas

O governador Mauro Mendes assinou convênio, na manhã desta sexta-feira (17.12), para destinar R$ 2,39 milhões para a Prefeitura de Jangada concluir a recuperação de todas as vias urbanas do município.

Com o convênio, serão recuperadas mais de 30 ruas, totalizando 102,9 mil m².

Metade do valor do convênio será pago pelo Governo de Mato Grosso, e a outra metade via emendas do deputado federal Neri Geller.

Outros R$ 48 mil serão investidos como contrapartida da prefeitura.

“Essas ações são muito importantes. Fico muito feliz, enquanto governador, de saber que estamos contribuindo com os municípios, com o cidadão e cumprindo com a nossa obrigação de ajudar as cidades a se desenvolverem e levarem qualidade de vida para todos. Agora é ‘pau na máquina’ para fazer todas essas obras”, afirmou o governador.

O prefeito de Jangada, Rogério Meira, destacou que a recuperação das ruas vai “fazer toda a diferença para a população jangadense”.

“O Governo está sendo um excelente parceiro do município de Jangada. A gestão do governador está sendo referência no Estado e fazendo as coisas acontecerem”, completou.

Também participaram da assinatura dos convênios o deputado federal Neri Geller; o presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi; o deputado estadual Valmir Moretto e o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira.