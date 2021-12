Governador da Bahia diz que Carnaval de rua é ‘impossível’

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), afirmou nesta quinta-feira (23) que é “impossível” realizar o Carnaval de rua em 2022. À imprensa, durante a inauguração de um hospital, disse que “só uma pessoa completamente irresponsável autorizaria Carnaval nestas condições”.

“Continuamos tendo mortes pelo coronavírus e passamos a ter mortes pelo outro vírus, o da gripe”, declarou. A Bahia tem dois óbitos (idosos de 80 e 84 anos, de Salvador) confirmados em razão do H3N2, além de 185 casos, até terça-feira (21), segundo a Secretaria da Saúde. Entre esses casos, 61 exigiram hospitalização. Ao menos dez estados brasileiros estão com surto de influenza.

“Sabe aquele filme, o Missão Impossível? Estamos em uma ‘missão impossível’, triste, e não será possível fazer este Carnaval. Não tem a mínima condição”, comparou Costa. “Se estava difícil ter no início do mês de dezembro, hoje é impossível – com a crise da pandemia e a crise da gripe matando pessoas, e com as UPAs e unidades de saúde lotadas em vários municípios – pensar em evento de 3 milhões de pessoas”, argumentou.

Ele afirmou que países europeus estão tomando medidas mais rigorosas para conter o avanço da Ômicron, a mais nova variante do coronavírus. “Alguém falar de Carnaval nesta altura do campeonato é querer ser irresponsável com a vida humana, e eu não estou nesse grupo. E, portanto, não teremos Carnaval nesse modelo que a gente conhece como Carnaval”, comentou.

O governador disse também que 2,5 milhões de pessoas estão com doses da vacina contra a Covid-19 atrasadas no estado. “Não tem como falar de festa em larga escala neste período. Já temos risco suficiente em admitir festas com 5.000 pessoas, então imagine com 3 milhões de pessoas.”

Costa ressaltou que o veto ao evento é uma medida necessária. “Não faz sentido nenhum a gente jogar todo o esforço fora. Comerciantes fizeram esforço, trabalhadores fizeram esforço, a equipe de saúde trabalhou loucamente durante esse período [da pandemia]. Perdemos muita gente. E não queremos voltar a perder tanta gente.”