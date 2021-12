Governo de SP anuncia reajuste salarial de até 73% para professores

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta terça-feira (14) um reajuste de até 73% no salário-base de professores a partir do próximo ano. O valor passará de R$ 2.886, considerando uma jornada de 40 horas semanais, para R$ 5 mil e valerá para os que aderirem à nova carreira que será criada, que contará com avaliações de desempenho periódicas.

O projeto será enviado em janeiro à Assembleia Legislativa. “É o maior aumento em toda a história da educação no estado de São Paulo”, afirmou Doria em coletiva nesta terça (14). Segundo o governador, o reajuste faz parte de um projeto de modernização com investimento total de R$ 3,7 bilhões.

O secretário da Educação do estado de São Paulo, Rossieli Soares, lembrou que o atual valor adotado por São Paulo — R$ 2.886 para 40 horas semanais — é o piso nacional. Ele explicou que a avaliação do desempenho vai mudar em relação aos métodos adotados atualmente. O professor não fará mais o mesmo tipo de avaliação ao longo da carreira. Paralelamente a provas de competências e habilidades específicas, ele terá de apresentar um portfólio.

Não foi detalhado que tipo de publicação será considerada, e o método de avaliação ainda será definido com mais detalhes pela Secretaria da Educação. Outra mudança será a necessidade de o professor, em determinado estágio, tornar-se tutor de profissionais que estejam ingressando na carreira.

O salário máximo vai sair de R$ 7.316 para R$ 13 mil, segundo o secretário.