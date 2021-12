Governo destina 40% das vagas de estágio em órgãos estaduais para estudantes inscritos em programas sociais

O Governo de Mato Grosso lançou o programa Mais Oportunidade, que destina 40% das vagas de estágio remunerado nos órgãos estaduais aos estudantes de níveis médio, superior e de pós-graduação inscritos no Cadastro Único (CadÚNico).

Atualmente, o Executivo Estadual conta com cerca de 5 mil vagas de estágio, com bolsas que variam de R$ 650, para nível médio, R$ 1,1 mil, para nível superior, e R$ 2 mil, para pós-graduação, incluindo auxílio transporte. Com o decreto, a medida alcança 2 mil vagas de estágio para estudantes inscritos em programas sociais.

“O Estado de Mato Grosso tem ajudado a gerar milhares de empregos por meio das obras e ações que temos feito em todas as áreas. Mas também é preciso fomentar e auxiliar os jovens a ingressarem no mercado de trabalho, especialmente os de baixa renda. É uma iniciativa que traz mais justiça social e oportunidade para esse grupo da população”, destacou o governador Mauro Mendes.

Conforme o documento, outros 10% das vagas serão destinadas para Pessoas com Deficiência (PCD) e os 50% restantes serão de ampla concorrência.

“Muitas vezes, as pessoas só precisam de uma oportunidade na vida e essa é mais uma política pública extremamente assertiva ofertada por nossa gestão, pois disponibilizará ao jovem uma excelente chance de experiência profissional”, afirmou o secretário de Planejamento e Gestão, Basílio Bezerra.

O ingresso dos estudantes será realizado por meio de processo seletivo, com provas de conteúdo específico, de acordo com cada área. O decreto nº 1.212, instituindo o programa, foi publicado no Diário Oficial do Estado no último dia 23 de dezembro.