Governo entrega 17 novas viaturas para o Corpo de Bombeiros

O Governo de Mato Grosso entrega, nesta quinta-feira (02.12), durante solenidade alusiva ao Dia do Patrono, 17 viaturas ao Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT), sendo 5 Unidades de Resgate e 12 Auto Tanques.

O investimento é de R$10 milhões, parte do recurso vem do Programa Mais MT. A cerimônia será realizada a partir das 8h, na Praça das Bandeiras, Centro Político Administrativo.

O evento contará com a presença do secretário estadual de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, do comandante-geral do CBMTMT, coronel Alessandro Borges, e demais autoridades das forças de segurança.

Na solenidade também será realizada a promoção de 117 militares bombeiros entre praças e oficiais.

A Cerimônia alusiva ao Dia do Patrono é realizada anualmente pela corporação para homenagear Dom Pedro II, nascido em 02 de dezembro 1825, regente do Brasil e criador da primeira instituição de combate a incêndios do país.