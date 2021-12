Governo entrega mais de 1 milhão de cestas básicas às famílias em vulnerabilidade

O Governo de Mato Grosso entregou, entre 2020 e 2021, mais de um milhão de cestas básicas às famílias em vulnerabilidade, nos 141 municípios. Só neste fim de ano, estão programadas entregas de 100 mil Cestas Natalinas no programa “Natal de Vida, Fé e Superação”. Esse protagonismo se deve, principalmente, à atuação da primeira-dama Virginia Mendes, que coordena a maioria das ações e tem participado das entregas.

“Apesar de todas as provações, encontramos em meio à crise formas de nos reinventar. Visitei pessoalmente aldeias indígenas, comunidades quilombolas, assentamentos, fui aos lixões de Cuiabá e Várzea Grande. Não medimos esforços, mesmo no momento crítico da pandemia em continuar trabalhando, estando onde ninguém nunca esteve e ouvimos várias vezes sobre o quanto a nossa presença era importante, que nunca antes essas comunidades tinham recebido a atenção de uma primeira-dama de Mato Grosso”.

Os números realmente impressionam, entre 2019 e 2021, também foram entregues 378,6 mil cobertores a municípios e aldeias indígenas. Além disso, o programa Ser Família Emergencial vem oferecendo auxílio financeiro para compra de alimentos a 100 mil famílias, com investimento de R$ 95 milhões. “A transferência de renda direta aos cidadãos em situação e extrema vulnerabilidade auxilia na emancipação social, garantindo condições mínimas de vida com dignidade”, frisa a primeira-dama.

Conforme o Cadastro Único, Mato Grosso possui aproximadamente 378 mil famílias que se enquadram na situação de extrema pobreza. Dessas, 42 mil residem em Cuiabá e sobrevivem com menos de R$ 89 per capita. Para atender o público da Capital, outra ação importante consistiu na distribuição diária de 200 refeições balanceadas, inclusive no período noturno, incluindo sábados, domingos e feriados.

“Como cuiabana, fiz questão de atender as instituições da Capital, inclusive, participei pessoalmente de grande parte das entregas porque conheço e respeito muito o trabalho dessas instituições e igrejas, penso que é fundamental estimular o voluntariado e fortalecer as ações desses grupos em favor dos necessitados”, destacou Virginia.

O Restaurante Prato Popular serviu 145,4 mil refeições e entregou 121,1 mil marmitex à população de rua, com redução do preço de R$ 1,65 para R$ 1,00 no valor das refeições. Dar o peixe e também ensinar a pescar, assim o Governo vem impactando a vida de milhares de mato-grossenses com o Ser Família Qualificação, que já possui 9.825 vagas de cursos adquiridas e que serão ofertadas a partir de 2022.

“Apesar de ainda estarmos vivendo um momento crítico, em que muitas famílias enfrentam dificuldades financeiras, o Governo está empenhado em oferecer ajuda por meio dos programas sociais, seja na forma de renda direta, porque a fome não pode esperar, ou oferecendo capacitação e recolocação no mercado de trabalho. Estamos avançando em todas as áreas e também na área social, posso destacar ainda outro importante benefício a partir de janeiro de 2022 que vai impactar famílias e comércios, que é o pacote de redução de impostos. Fizemos muito em três anos e ainda faremos muitos mais”, avaliou o governador Mauro Mendes.

Casamento Abençoado

Outro projeto bem avaliado pela população, o Casamento Abençoado formalizou gratuitamente, no mês de outubro deste ano, a união de 1.268 casais com renda de até três salários mínimos e que estão cadastrados no CADÚnico, além de reunir mais de 8 mil pessoas, entre noivos, acompanhantes e voluntários. Para a primeira-dama Virginia Mendes, foi emocionante participar da realização do sonho dessas famílias.

“Nosso Governo impactou muitas famílias que não tinham condições de oficializar o matrimônio, casais que compartilharam conosco esse momento tão especial, penso que a família é a base da sociedade, a família é sagrada, portanto, se as nossas famílias estão felizes, consequentemente teremos uma sociedade mais feliz e próspera, por isso o evento representou muito para mim, como primeira-dama e esposa do Mauro há 26 anos, e também representou muito para Estado de Mato Grosso”.