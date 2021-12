Governo investe mais R$ 31,5 milhões em 14 municípios da Região Oeste

Prefeitos dos municípios que integram a região Oeste de Mato Grosso destacaram a parceria entre a atual gestão e os municípios, que permitiram investimentos que vão alcançar R$ 173 milhões através do programa Mais MT. Eles acompanham a comitiva do governador Mauro Mendes na região, nesta sexta-feira (03.12), para a assinatura de convênios e contratos e vistoria em obras do Governo do Estado.

Entre as parcerias, o Governo irá destinar por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) R$ 31,5 milhões que irão beneficiar 14 cidades.

“Estamos muito felizes. Porque em anos anteriores se investiu muito pouco na nossa região, mas o governador Mauro Mendes mandou muito dinheiro pro Oeste de Mato Grosso. Saber que as portas do Governo agora estão abertas para os prefeitos nos faz enxergar um novo horizonte. Então, somos só gratidão”, destacou o prefeito de Araputanga, Enilson Rios.

Pelos convênios firmados, o governador Mauro Mendes autorizou a abertura de procedimento licitatório para pavimentação da rodovia MT-265, no trecho de 15km entre a BR-174 e a comunidade Santa Rita. Nesta obra serão investidos R$ 14,8 milhões, com recursos integrais do Mais MT.

Com a Prefeitura de Porto Espiridião, o Estado formalizou parceria para a reforma de 81m² de pontes na rodovia MT-265. O investimento nestas obras será de R$ 711 mil. A Sinfra irá repassar, ainda, cerca de R$ 1,1 milhão para a recuperação de pavimento em Lambari D’Oeste.

“Eu gostaria de dizer, com muito orgulho em nome da Sinfra, que a atual gestão transformou o formato como são realizadas as obras pelo Governo de Mato Grosso. Só aqui nesta região serão mais de R$ 170 milhões investidos nos municípios, fazendo obras novas, retomando e concluindo obras que estavam paradas há anos. Os prefeitos sabem disso, é o jeito como o governador Mauro Mendes trabalha. Nós queremos que vocês demandem, que nos levem os bons projetos, que sejam nossos parceiros, porque é assim, com a união de todos que nós vamos conseguir entregar tudo aquilo que a população realmente precisa”, frisou o secretário da Sinfra, Marcelo Padeiro.

A agenda do governador Mauro Mendes começou pela manhã no município de Cáceres. Depois, o chefe do Executivo visitou os municípios de Curvelândia, Mirassol D’Oeste e São José dos Quatro Marcos, onde se reuniu com lideranças da região.

No início da tarde, o governador Mauro Mendes seguiu para Araputanga, Indiavaí, Figueirópolis D’Oeste, Jauru e para o Vale do São Domingos, onde visitou as obras da MT-247.

“Em 2010, quando fui candidato a governador de Mato Grosso, estive em algumas cidades aqui da região Oeste e me impressionou o potencial que esses municípios tinham. E naquela época eu tive tantas ideias do que poderia ser feito aqui. Quando eu estava chegando aqui hoje eu me lembrei de 2010, pensei em como o mundo dá voltas, e estou aqui agora andando nesta mesma região e, graças a Deus, o Governo que eu represento está conseguindo entregar parte dos projetos que estavam engavetados desde 2010. Que pena que demorou dez anos, perdemos um bom tempo, mas se Deus quiser nós vamos recuperar esse tempo. A ZPE é um desses projetos. Há décadas que falam e só agora nós conseguimos ver que a obra está caminhando. Mas são muitas ações. E eu espero que Deus continue nos abençoando, pra seguirmos trabalhando com seriedade”, relembrou o governador Mauro Mendes, em seu discurso.

Ainda na região, o governador firmou convênio com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Socioambiental e Turístico do Complexo Nascentes do Pantanal para a manutenção e conservação de rodovias não pavimentadas, num total de 996,67km, além da reforma de quatro pontes na MT-435. O investimento ultrapassa os R$ 3,3 milhões.

“Aqui vai o meu respeito ao homem do campo, ao homem do agro, àqueles que seguraram mesmo com a pandemia a economia do nosso Estado, o comércio, a pequena parte da indústria que temos em Mato Grosso. Mas ninguém cresce sem organização. E os impostos que nós sabemos que o Estado recolhe rigorosamente estão sendo bem aplicados graças a capacidade administrativa do governador Mauro Mendes”, avaliou o deputado federal Nelson Barbudo.

O Governo de Mato Grosso celebrou também convênio de R$ 462 mil para a construção de uma ponte na MT-435, no município de Araputanga; R$ 700 mil para a construção de um campo de futebol com alambrado, pista de caminhada, banheiros, vestiário e playground infantil no município de Salto do Céu; e R$ 5,7 milhões para pavimentação, drenagem e sinalização em diversas vias urbanas de Mirassol D’Oeste e Salto do Céu.

O governador autorizou, por fim, a substituição de pontes de madeiras por aduelas de concreto em estradas não pavimentadas nos municípios de: Araputanga – R$ 1 milhão; Salto do Céu – R$ 492 mil; São José dos Quatro Marcos – R$ 681 mil; Curvelândia – R$ 488 mil; Jauru – R$ 711 mil; e Vale de São Domingos – R$ 1,2 milhão em obras, totalizando 22 pontes a serem substituídas na região.

“É mais um recurso que vem pra Mirassol. Nós já tínhamos outros convênios firmados com a Sinfra, o dinheiro já está inclusive no nosso caixa para pavimentar as ruas da nossa cidade. E agora nós vamos firmar mais um convênio com o nosso governador, de mais de R$ 3 milhões. É claro que o governador não vai conseguir todas as nossas demandas, afinal são 141 municípios, mas eu sei que aquilo que estiver ao alcance do Governo do Estado ele vai fazer por Mirassol. Esse alinhamento é mutuo. Nós estamos juntos”, destacou o prefeito de Mirassol D’Oeste, Héctor Alvares.

“O senhor não nos prometeu nada, governador, o senhor está vindo fazer, está mostrando: pontes, escolas, estradas, maquinários. O senhor tem feito. Eu costumo dizer que estou me inspirando no Governo do Estado. Quando o governador Mauro Mendes entrou, teve que dar um remédio amargo, porque Mato Grosso estava doente. Amargou no começo, governador, mas melhorou o Estado. O Mais MT está acontecendo. Então nós só temos que agradecer”, acrescentou Jamis Silva, prefeito São José dos Quatro Marcos.

Integram a comitiva os deputados federais Leonardo Albuquerque, Nelson Barbudo e Valtenir Pereira; os deputados estaduais Max Russi, Dr. Gimenez, Valmir Moretto e Tulio Fontes; os secretários de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira; de Comunicação, Laice Souza; de Agricultura Familiar, Silvano Amaral; de Desenvolvimento Econômico, César Miranda; de Ciência, Tecnologia e Inovação, Nilton Borgato; e o secretário-chefe de gabinete do governador, Jordan Espíndola; além de prefeitos e lideranças políticas da região.