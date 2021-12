Governo investe R$ 251 milhões na modernização da infraestrutura escolar de 48 municípios

Escolas estaduais de 48 municípios de várias regiões de Mato Grosso contarão com investimentos de R$ 251 milhões para a realização de obras de manutenção e construção de novas unidades a partir de 2022. O total de 80 convênios foi firmado, nesta terça-feira (28), pelo governador Mauro Mendes, o secretário de Educação, Alan Porto, e prefeitos das cidades beneficiadas. Os recursos também vão auxiliar na construção de quadras poliesportivas e adequação de banheiros.

“Este ato é uma demonstração clara de como deve se trabalhar e de como é correto para produzir o melhor resultado à população. Estamos nos unindo para que juntos possamos fazer obras de qualidade nestes municípios e trabalhar com a certeza de que esses recursos que assinamos sejam empenhados até o dia 30 de dezembro, sejam depositados na conta das prefeituras, ou seja, nenhuma obra vai ficar parada por falta de recurso”, afirmou o governador Mauro Mendes.

De acordo com o secretário de Educação, Alan Porto, o ensino público no Estado vem passando por uma revolução, pois além dos investimentos em ensino de qualidade e infraestrutura escolar, a meta é ficar entre os 10 melhores índices do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

“Neste último ano trabalhamos muito para ter condições de chegar onde estamos hoje e fazer estas assinaturas que resultam em melhorias e grandes investimentos, tanto na parte estrutural, como na parte pedagógica. Estamos mudando o jeito de fazer educação e, tenho certeza que 2022 vai ser o melhor ano da educação e que conseguiremos muitos resultados positivos”, ressaltou Alan Porto.

Representando os municípios, o prefeito de Querência, Fernando Gorgen, destaca que as obras são resultado de muita organização por parte do Governo do Estado. As obras serão realizadas com recursos do programa Mais MT.

“O governador teve muita sabedoria de se reunir com o poder legislativo para desenvolver uma boa forma de gestão – gastando menos e fazendo mais, ouvindo as demandas, priorizando de acordo com a necessidade e aprovando o que tinha que ser aprovado, e hoje estamos desfrutando de tudo isso”, disse o prefeito.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Max Russi, salientou o planejamento da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) na condução das obras e foco em propor educação de qualidade projetando um futuro melhor.

“Esses convênios têm valor recorde e mostram o planejamento da Secretaria de Educação. Não tenho dúvida de que Mato Grosso, com os gestores compromissados, com o nosso governo compromissado e apoio da Assembleia Legislativa vamos construir um estado de oportunidades, um estado que melhora a qualidade de vida do seu povo”.

Também participaram da solenidade deputados estaduais, federais, senadores e vereadores dos 48 municípios que tiveram os convênios assinados. “Após um período difícil de pandemia, estamos retomando a economia e focando também na educação, no retorno seguro dos alunos, professores e estamos conseguindo investir os recursos necessários para que se tornem protagonistas deste processo de transformação na educação”, pontuou o senador Wellington Fagundes.