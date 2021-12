Governo investe R$ 468 milhões em obras no Norte e Noroeste do Estado

O Governo de Mato Grosso anunciou, nesta segunda-feira (07.12), investimentos na ordem de R$ 468 milhões para as regiões norte e noroeste do Estado. O valor corresponde a convênios assinados com as prefeituras da região e licitações para construção de estradas ou pontes. No total, 17 ações foram lançadas pelo governador Mauro Mendes, durante reunião com prefeitos da região.

O maior investimento é a construção de uma ponte de 1.480 metros sobre o Rio Juruena, na MT-208, entre Nova Bandeirantes e Cotriguaçu. Orçada em R$ 280 milhões, a ponte irá promover a integração entre as regiões e substituir uma balsa que percorre 3,8 km para transportar os veículos. No valor da obra está orçado a pavimentação dos acessos à ponte, em uma extensão de 60 km.

Com o projeto sendo finalizado, o governador Mauro Mendes autorizou a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) a realizar a licitação, o que deve ocorrer no começo de 2022. Outra ponte de concreto está sendo licitada na MT-160, entre Nova Monte Verde e Alta Floresta. Com 38,74 metros de extensão, a construção tem valor estimado em R$ 2.727.296,00.

Em breve deve ser lançada a licitação para a pavimentação de 66,4 km da MT-206, entre Apiacás e Paranaíta. Orçada em R$ 98,5 milhões, a obra é aguardada pela população local e irá finalmente garantir um acesso por via pavimentada ao município de Apiacás. Para garantir a melhoria na logística da região, a Sinfra-MT também está elaborando o projeto para pavimentação de 55 km da MT-160, garantindo a trafegabilidade do trecho durante o ano inteiro, em um investimento previsto de R$ 55 milhões.

O Governo de Mato Grosso já assinou o contrato com a empresa vencedora da licitação, para pavimentar 20,32 km da MT-325, em Alta Floresta. A pavimentação do trecho faz parte do planejamento da Sinfra-MT, para criar uma ligação por via asfaltada entre os municípios de Juara e Alta Floresta. A expectativa é que a obra, que irá custar R$ 19.685.124,00, comece após o período de chuvas.

“Isso é muito importante, o Governo do Estado está olhando nossa infraestrutura e criando uma logística melhor. Não são obras que se iniciam e não terminam. O governo está investindo em toda a região”, afirmou o prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba.

Convênios

O governador Mauro Mendes também formalizou convênios com os municípios, para realizar obras de pavimentação urbana e de substituição de pontes de madeira por bueiros celulares. Nesses casos, a Sinfra-MT repassa o valor conveniado para a Prefeitura, que fica com a responsabilidade de executar as obras.

Cinco convênios já foram formalizados para o fornecimento de aduelas de concreto que irão substituir pontes de madeira. Para Juruena, em dois convênios serão fornecidos 200 metros de aduelas de concreto, a um valor de R$ 1,07 milhão. Para Colíder serão 150 metros de aduelas a um custo de R$ 780.367,77 e com a prefeitura de Paranaíta foram celebrados dois convênios, a um valor de R$ 1,5 milhão para o fornecimento de 228 metros de aduelas.

Para o prefeito de Colíder, Hemerson Máximo, Mato Grosso vive hoje um novo momento de prosperidade, fruto do trabalho de um governo municipalista. “Um governo que faz entregas lá na ponta para o cidadão mato-grossense. Toda nossa região está sendo contemplada, todos municípios com pavimentação asfáltica, a tão sonhada ponte no Rio Juruena, grandes ações em toda região Norte”, disse.

Outros dois convênios receberam autorização para serem formalizados em breve, após a realização de alguns ajustes. O município de Nova Bandeirantes irá receber 90 metros de aduelas, ao valor de R$ 840.141,68, e Apiacás irá receber 61 metros de aduelas em um investimento de R$ 418.069,33.

Também está em fase de análise outro convênio, já autorizado pelo governador Mauro Mendes, para a construção de uma ponte de 90 metros sobre o Rio Paranaíta, na zona rural de Paranaíta, a um valor de R$ 3,6 milhões.

Três convênios para pavimentação urbana foram autorizados pelo governador. Dois para pavimentação de 25 ruas nos bairros Cidade Alta e Bela Vista em Juruena, a um valor de R$ 2,4 milhões. O outro é para a cidade de Colíder, para aquisição de material para aplicação de microrrevestimento, a um valor de R$ 433.803,12. Os três processos encontram-se em fase final de avaliação para poderem ser publicados.

Por fim, o governo celebrou convênio com a prefeitura de Alta Floresta para pavimentação urbana em TSD, drenagem superficial e profunda, construção de passeio público com acessibilidade e sinalização viária do loteamento Alvorada. O valor, que já foi repassado pela Sinfra-MT é de R$ 2.877.550,70.