Graciele Lacerda divulga fotos de seu noivado com Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda usou as redes sociais para publicar fotos inéditas de seu noivado com Zezé Di Camargo.

“Vocês me perguntam tanto a respeito do nosso noivado, então eu resolvi dar um spoiler”, escreveu a influenciadora no Instagram.

Graciele ainda fez mistério sobre um detalhe do noivado: “Ah, vou deixar uma perguntinha para vocês… Quem será que levou as nossas alianças, hein?”.

Entre as imagens, Graciele aparece colocando a aliança no dedo de Zezé, dando um beijão no cantor sertanejo e brindando ao lado dele.

Nos comentários, fãs do casal celebraram a novidade. “Vocês são muito lindos juntos, merecem toda a felicidade do mundo”, desejou uma seguidora.

“Quem levou aliança foi a dona Helena”, apostou uma internauta ao falar da mãe de Zezé.