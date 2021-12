Grande final de A Fazenda 13 acontece no dia 16 de dezembro

A Record TV informa que a grande final de A Fazenda 13 já tem data confirmada: 16 de dezembro (quinta-feira). Até o dia da decisão, a 13ª temporada do reality show ainda promete muitas surpresas e emoções que vão agitar a dinâmica dos peões que continuam na disputa. Quem será que vai levar para casa o prêmio de R$1,5 milhão?

Desde a estreia da temporada, em 14 de setembro, até o 83º episódio, exibido dia 5 de dezembro, A Fazenda 13 foi assistida, ao menos durante 1 minuto, por 100 milhões e 504 mil telespectadores em todo o Brasil. Os dados são consolidados do Kantar IBOPE com projeção do Atlas de Cobertura da Record TV 2021.

Acompanhe A Fazenda 13! O reality vai ao ar de segunda a sexta-feira às 22h45; aos sábados, depois da novela Cidade Alerta e, aos domingos, após o Domingo Espetacular!