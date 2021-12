Greve aumenta tensão e risco de protestos em presídios

A queda de braço entre o Governo do Estado e o Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso (Sindspen-MT) continua e pode ter desdobramentos sérios nos próximos dias.

O governador Mauro Mendes (DEM) considera as reivindicações absurdas e tem se negado a negociar diretamente com a categoria. Os agentes prisionais também decidiram endurecer a luta pela equiparação salarial com as polícias Civil e Militar.

Eles já suspenderam as visitas e ameaçam até descumprir ordens judiciais para o recebimento de novos presos em presídios, como o da Mata Grande em Rondonópolis.

Enquanto isso cresce a insatisfação de familiares e dos próprios detentos. Eles exigem a retomada das visitas e não descartam a realização de protestos neste fim de ano.

A maior preocupação é com o risco de que a situação desemboque em revoltas dentro das unidades ou mesmo em retaliações das facções aqui, do lado de fora.

Fontes ligadas aos agentes prisionais confirmam um aumento da tensão entre os detentos. Segundo eles, a categoria tem buscado a negociação e não poderá ser culpada pelo que possa acontecer.

“Não fomos nós que provocamos isso. O governo está irredutível, não aceita conversar. Ele precisa abrir as portas, ouvir o nosso sindicato e dialogar sobre as reais possibilidades. A bola está com o governador”, declarou um agente ouvido pela coluna.