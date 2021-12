Grey’s Anatomy: 18ª temporada retorna em 2022; veja data

Na última semana, o público assistiu ao winter finale da 18ª temporada de Grey’s Anatomy. Ao longo do episódio 18×8 do drama médico da ABC, grandes conflitos marcaram o desfecho emocionante da produção em 2021. Agora, a emissora divulgou quando o show retorna à sua grade de programação.

A ansiedade será grande, tendo em vista que a série protagonizada por Ellen Pompeo só estará de volta em 24 de fevereiro de 2022. Conforme visto no intitulado “It Came Upon a Midnight Clear”, o cirurgião de trauma Owen Hunt (interpretado por Kevin McKidd) corre grande risco de morte após o acidente sofrido por ele, Teddy (Kim Raver) e Cormac (Richard Flood).

Criada por Shonda Rhimes, atualmente Krista Vernoff atua como showrunner dos episódios, que, geralmente, também contam com alguns membros do elenco principal na direção. É o caso do próprio Kevin McKidd, Ellen Pompeo e Chandra Wilson, que estiveram no comando de realização diversas vezes ao longo das últimas temporadas.

Dessa forma, só nos resta aguardar pela exibição do episódio 18×9 em fevereiro de 2022.