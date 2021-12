Guindaste desaba de prédio e deixa mortos na Itália

Um guindaste caiu na manhã deste sábado (18) de um edifício de sete andares na Via Genova, em Turim, durante obras para a reconstrução de um telhado, e deixou três trabalhadores mortos.

Segundo as autoridades locais, dois transeuntes também ficaram feridos, enquanto um homem precisou ser retirado pelos bombeiros de seu carro, que foi esmagado no colapso.

Informações preliminares revelam que os três trabalhadores envolvidos no acidente estavam na plataforma para montar a lança do guindaste que então ruiu. O canteiro de obras onde os operários trabalhavam foi inaugurado para a reconstrução da cobertura de um prédio de sete andares.

De acordo com o comandante provincial do Corpo de Bombeiros, Agatino Carrolo, o acidente ocorreu por “uma falha na base do guindaste que resultou no desabamento da estrutura reticular que servia para as operações de manutenção da fachada do edifício”.

O acidente com o guindaste em Turim aumenta para 40 o número de mortos durante o trabalho no Piemonte, região do norte da Itália, em 2021, conforme dados dos sindicatos italianos.

“Fatos concretos são necessários a partir de mais fiscalizações e mais treinamento, principalmente na construção, principalmente nesta fase de forte retomada das obras, onde a pressa costuma prevalecer sobre tudo”, afirmam os sindicatos, ressaltando que “a segurança é um direito e não um custo”.

“Pedimos a todos que façam a sua parte, começando por uma rápida avaliação da responsabilidade por esta última tragédia”, concluíram.