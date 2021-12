Habitação realiza 1º sorteio do Celina Bezerra nesta quinta-feira (30)

A Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo realiza nesta quinta-feira (30), a partir das 8h, o primeiro sorteio de unidades habitacionais do Residencial Celina Bezerra, que acontece na escola do Alfredo de Castro, Rua 01, s/n, bairro Alfredo de Castro. Nesta primeira etapa, serão sorteadas 508 unidades habitacionais.

A Pasta explica que os proponentes que participarão do sorteio já passaram pelas fases de inscrição, seleção e aprovação pelo Banco do Brasil. O sorteio é realizado para as famílias saberem qual a unidade que possivelmente receberá. Posteriormente, as famílias deverão fazer a vistoria habitacional, assinar o contrato e então receber as chaves das residências.

A secretária municipal de Habitação e Urbanismo, Huani Rodrigues, explica que como o Celina Bezerra é um grande empreendimento, os sorteios das unidades habitacionais ocorrem em etapas. A próxima etapa deve ocorrer neste mês de janeiro, com data ainda a ser definida. A secretária ressalta ainda que as 508 famílias que participarão deste primeiro sorteio já foram previamente contatadas pela equipe da Habitação.