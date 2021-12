Homem-Aranha bate recordes de bilheteria no Brasil e no mundo

É ele o maior herói de Nova York e do mundo! Depois de ótimos números nas sessões de pré-estreia e de estreia, o final de semana de abertura de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa tanto no Brasil, quando no mundo, foi de recordes.

Entre o período de 15 (as sessões de quarta-feira) até 19 de dezembro o longa levou 5.2 milhões de pessoas ao cinemas e arrecadou 105 milhões de reais em bilheteria. E em poucos dias, o filme acumula alguns números importantes que foram passados pelo estúdio.

Agora pela tarde, a matriz da Sony Pictures confirmou que o longa arrecadou nos seus primeiros dias mais de US$ 600 milhões de dólares. É a terceira melhor abertura de um filme em todos os tempos. O longa não abriu na China por exemplo.*

Assim ficou atrás dos números de Vingadores: Ultimato (US$ 1, 2 bilhão) e Vingadores: Guerra Infinita (US$ 640 milhões) em todo mundo**

No distante segundo lugar tivemos a animação Encanto (Disney) que fez novos R$ 1.81 milhões e levou 98 mil pessoas para os cinemas. No total acumula mais de R$ 17 milhões e um público de mais de 1 milhão de espectadores. O longa entra no dia 24 agora no Disney+.

Em terceiro lugar temos o drama Casa Gucci (Universal Pictures) que segura um bom lugar no Top 5 desde de sua estreia no finalzinho de Novembro. No período fez novos R$ 448 mil e levou 15 mil pessoas. No total conta com mais de 8 milhões de reais acumulados e 404 mil pessoas.

Em quarto lugar temos o longa de super-herói da Marvel, Eternos que fez novos R$ 275 mil reais e levou 13 mil pessoas para as salas de cinema. No total, acumula R$ 70 milhões e um público de mais de 4 milhões.

Completa a lista, o mix de animação e live-action, o filme Clifford: O Gigante Cão Vermelho (Paramount) com R$ 212 mil no período e novos 11 mil espectadores. No total temos R$ 2milhões arrecadados e 175 mil pessoas.

Para a segunda semana do novo Homem-Aranha, teremos a competição do quarto filme da franquia Matrix (Warner Bros) e na próxima, o novo filme da Turma da Mônica, o Lições (Paris Filmes)