Homem é preso após arrombar e invadir agência bancária

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) após tentar furtar uma agência bancária neste domingo (12), na cidade de Cláudia (MT). O indivíduo é suspeito de arrombar o teto e invadir o local. Outros dois comparsas da ação criminosa conseguiram fugir. Um dos moradores da região foi mantido em cárcere privado.

A Polícia apreendeu vários materiais para arrombamento, uma porção de droga, um artefato explosivo e uma tornozeleira eletrônica. Após checagem no sistema prisional foi constatado que a tornozeleira pertencia a um detento que não foi localizado.

A PM foi acionada e quando chegou no local a guarnição não encontrou nenhum dos criminosos, porém, a equipe de monitoramento do banco confirmou que os indivíduos ainda estavam na agência. Os policiais foram até a casa do gerente para solicitar a abertura das portas da unidade.

Ao retornar para o banco, os militares flagraram três suspeitos correndo. Um dos indivíduos foi preso e dois conseguiram fugir.

Do lado de fora da unidade, um morador relatou que foi mantido em cárcere privado, desde o momento em que os policiais tinham chegado no endereço e saído para ir até a casa do gerente.

No local, os militares encontraram um carro abandonado. Após checagem foi constatado que o veículo era furtado.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a delegacia da cidade e deve responder por roubo, furto, cárcere privado, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, resistência e desobediência.