Homem é preso após matar ex-mulher e esfaquear idoso

Um homem de 36 anos foi autuado em flagrante pela Polícia Civil, na noite deste domingo (5) pelo crime de feminicídio cometido contra a ex-mulher, de 33 anos, e pela tentativa de homicídio contra o ex-sogro, de 67 anos, no bairro Jardim Glória 1, em Várzea Grande (MT). Os crimes foram presenciados pela filha do casal, de 12 anos.

A equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada no início da noite de domingo sobre a ocorrência de um homicídio. Ao chegar na residência, os policiais civis encontraram a técnica de enfermagem, Franciele Robert da Silva, de 33 anos, em um quarto nos fundos da casa. O corpo tinha várias perfurações de arma perfurocortante.

Conforme as informações colhidas no local, o autor do crime chegou à residência do pai da vítima neste domingo (5), pelos fundos, e forçou a entrada na casa. Ele entrou em luta corporal com o idoso e o feriu gravemente. Depois, foi até o quarto onde a vítima tentava se esconder junto com a filha e arrombou a porta, desferindo os golpes contra a técnica de enfermagem.

Franciele estava separada do suspeito e tinha uma medida protetiva em virtude das ameaças que ele já havia feito contra ela e os filhos.

Após cometer os crimes, o suspeito se feriu e disse que havia tentado contra a própria vida. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e, depois de atendido no Pronto-socorro de Várzea Grande, foi encaminhado pela Polícia Militar até a DHPP.

O autor dos crimes foi autuado em flagrante por feminicídio e tentativa de homicídio. O delegado Olímpio da Cunha Fernandes Jr. encaminhou representação ao Poder Judiciário pela conversão do flagrante em prisão preventiva, que deverá ser analisada na audiência de custódia.