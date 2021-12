Homem é preso após tentar furtar fios de cobre de padrão

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM), na madrugada desta quarta-feira (1), no Centro de Rondonópolis (MT). Ele foi contido por seguranças de uma empresa no momento em que tentava furtar os fios de cobre do padrão utilizando um alicate.

A PM recebeu a denúncia e ao chegar no endereço encontrou a equipe de segurança que já havia abordado o suspeito no local.

Conforme informações, o indivíduo havia tentado furtar os fios de cobre do padrão, utilizando um alicate. O suspeito cortou o fio terra do padrão e tentava retirar a haste de cobre, mas foi impedido.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhada até a 1ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.