Homem é preso em flagrante por violência psicológica contra a mulher

Uma denúncia feita ao Disque 180 Nacional, de atendimento a mulheres vítimas de violência, levou a equipe da Delegacia da Polícia Civil de Barra do Bugres a um sítio, no município de Porto Estrela, onde foi preso em flagrante um homem de 43 anos por violência psicológica contra a mulher, de 37 anos.

No sítio, a equipe policial conversou com vítima, que confirmou as agressões psicológicas. Além disso, ela relatou a violência física, a última delas ocorrida em julho deste ano. Ela disse que o companheiro a ameaça de morte e que se ela se separasse dele, seria morta e depois ele cometeria suicídio.

Em um dos episódios de violência, a vítima teve o braço fraturado pelo agressor, que também não a deixava sair de casa, inclusive para visitar a mãe, que reside na mesma comunidade. Diante do medo de novas ameaças, a vítima acabava obedecendo o companheiro, que estava sempre lúcido quando cometia as agressões e, de acordo com a mulher, ele usava argumentos religiosos para tentar convencer a vítima de que sua condição devia ser de submissão.

A vítima foi ouvida posteriormente na delegacia. A equipe buscou atendimento psicossocial para ela.

O agressor foi autuado em flagrante pelo crime de violência psicológica (estabelecido no artigo147-B, do Código Penal) e o delegado Rondolpho Bandeira representou à Justiça pela prisão preventiva.