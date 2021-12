Idosos não vacinados contra a covid-19 serão multados na Grécia

A Grécia anunciou uma medida drástica para os moradores do país. As pessoas maiores de 60 anos serão obrigadas a tomar a vacina contra a covid-19.

Caso contrário, o governo irá aplicar uma multa de € 100 (R$ 637) por mês de atraso aos idosos que decidirem não se vacinar. O país possui atualmente cerca de 580 mil pessoas nessa faixa etária que ainda não tomaram a vacina.

A nova regra começará a valer no dia 16 de janeiro de 2022. A medida é uma resposta do governo grego ao aumento de casos e ao surgimento da variante Ômicron, ainda não identificada no país.

As multas serão adicionadas às contas de impostos dos cidadãos, afirmou o primeiro-ministro, Kyriakos Mitsotakis, em anúncio transmitido pela rede de televisão local. “É o preço a se pagar pela saúde”, disse. Por enquanto, o governo descartou novos lockdowns.

Desde o início do mês, a Grécia vem registrando mais de 6 mil novos casos diários. Cerca de 25% da população adulta do país permanece não vacinada.

Embora ainda haja muitas dúvidas sobre os efeitos da variante Ômicron do coronavírus, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou na segunda-feira, 29, que há grandes chances de propagação da nova cepa pelo mundo nos próximos dias.