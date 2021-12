IFMT São Vicente abre mais 90 vagas para curso Técnico em Agropecuária

O IFMT Câmpus São Vicente abre Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de 90 vagas remanescentes do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, o seu mais tradicional curso (Edital nº 20/2021).

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no período de 21 de dezembro de 2021 a 12 de janeiro de 2022.

Estudando na maior escola agrícola do Brasil, os alunos têm a possibilidade de conseguir moradia interna e/ou outros benefícios como auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio permanência.

O candidato deverá preencher todos os itens do formulário de inscrição (dados básicos e socioeconômico) disponibilizados no endereço https://forms.gle/L4acqErxT7g9QZmP7.

Também é indispensável anexar a documentação exigida no edital (cópia do histórico escolar dos 7º e 8º anos cursados no Ensino Fundamental, ou documento escolar oficial equivalente, cópia do RG e CPF).

Os candidatos que optarem pela realização da inscrição presencial deverão se dirigir à sede do Câmpus, na Serra de São Vicente, ou aos centros de referência de Campo Verde ou Jaciara.

A seleção constará da análise curricular do histórico escolar ou documento escolar oficial, das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática cursados no Ensino Fundamental.

A relação dos candidatos aprovados/classificados será divulgada no dia 26 de janeiro de 2022, no site http://svc.ifmt.edu.br/.

A matrícula deverá ser efetuada pelo candidato, entre os dias 27 e 31 de janeiro de 2022, por meio do envio da documentação para o e-mail [email protected] ou entregue pessoalmente na sede do Câmpus.