Incêndio em barco deixa 37 mortos em Bangladesh

Um incêndio em uma balsa deixou ao menos 37 mortos e cerca de 100 feridos em Bangladesh, no sul da Ásia, na madrugada desta sexta-feira, 24.

As chamas começaram no meio do rio Sugandha, próximo da cidade de Jhalakathi, durante a travessia da capital Daca para a cidade de Barguna.

Estima-se que havia pelo menos 500 pessoas na balsa de três andares e algumas vítimas morreram afogadas, quando tentaram se salvar pulando na água, de acordo com a agência de notícias AFP.

Conforme o oficial dos bombeiros Kamal Hossain Bhuiyan, a suspeita é de que o incêndio tenha começado na sala de máquinas e se espalhou rapidamente.