Indea renova frota com investimentos de R$ 27,5 milhões

O Instituto de Defesa Agropecuária (Indea) renova a frota de veículos com recursos próprios, parcerias e apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O investimento atenderá as 14 regionais no interior com caminhonetes 4×4 diesel e picapes Strada. Ao todo são 144 veículos.

O Fundo de Emergência de Saúde Animal do Estado de Mato Grosso (Fesa) doou 12 caminhonetes 4×4 diesel no início de novembro ao Indea, no valor de R$ 2,2 milhões. O Indea locou também seis novas caminhonetes com tração nas quatro rodas e a diesel; além de seis picapes Strada. Os veículos já estão em uso.

Serão adquiridas ainda este ano 20 picapes Strada, no valor de R$ 2,04 milhões, entre recursos do Mapa e próprios, incluindo R$ 360 mil arrecadados com os dois leilões de sucatas e mobiliário, promovidos neste ano.

Pelo programa Mais MT, o Indea vai licitar no dia 7 de dezembro mais 100 caminhonetes 4×4 diesel, somando R$ 23 milhões em investimentos na frota nova, que deverá atender a sede do Indea e os municípios do interior. O Instituto está presente em 139 dos 141 municípios mato-grossenses.

O diretor técnico do Indea, Renan Tomazele, disse que os novos veículos serão importantes para as unidades do interior e ao invés de locações, o Governo do Estado priorizou que o órgão tivesse mais veículos próprios.

“Já mandamos caminhonetes para as regionais de Matupá, Alta Floresta, Pontes e Lacerda, Juína e São Félix do Araguaia. Essas aquisições são essenciais, pois têm regionais que rodam 3 mil km por mês, como Paranatinga. Estamos direto no campo e atendemos 180 mil produtores”, destacou.