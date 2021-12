Indonésia: sobe para 39 o número de mortos pela erupção de vulcão

O número de mortos pela erupção do vulcão Semeru, na Indonésia, aumentou para 39, informaram as autoridades nesta quarta-feira (8), e os socorristas trabalham para recuperar os corpos diante da ameaça de uma nova atividade vulcânica.

O vulcão mais alto da ilha de Java começou a lançar cinzas vulcânicas e lama quente sobre as aldeias no sábado (4), enquanto milhares de pessoas, tomadas pelo pânico, fugiam de casa.

“A equipe de busca e resgate encontrou hoje outros quatro corpos”, informou a agência de busca e resgate da Indonésia em um comunicado. Segundo a entidade, outra vítima ferida morreu no hospital nesta terça-feira (7).

Um porta-voz da agência afirmou que 12 pessoas continuam desaparecidas.

A catástrofe cobriu as cidades de cinzas e obrigou mais de 4.000 pessoas a fugir para abrigos temporários. Entre elas, havia quem reclamasse de tosse, infecção no peito e diarreia, segundo os médicos dos abrigos do distrito de Lumajang. Outras expressavam alívio por sair com vida e se reunir com familiares queridos.

As equipes de resgate enfrentaram condições perigosas em sua busca por corpos presos sob o barro e os escombros das casas que desabaram.