Inscrições para novas turmas do curso gratuito para agentes de saúde de MT terminam nesta sexta (31)

As inscrições para novas turmas do curso gratuito de formação profissional Técnico em Agente Comunitário de Saúde (TACS), com ênfase em Endemias, em Mato Grosso, encerram-se nesta sexta-feira (31.12). Para essa edição foram disponibilizadas cerca de 1500 vagas. O cadastro é feito exclusivamente pelo site www.tacsmt.com.br.

Podem se inscrever Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Agentes de Combate à Endemias (ACE) e Agentes de Vigilância Ambiental (AVA) que possuem ensino médio completo e atuam em Mato Grosso, mediante comprovação.

As aulas são em formato de Ensino à Distância (on-line), com a possibilidade de aulas presenciais nas cidades polos de Cuiabá, Rondonópolis, Barra do Garças, Água Boa, Primavera do Leste, Tangará da Serra, Pontes e Lacerda, Sinop, Guarantã do Norte e Juara.

O curso é reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e ao final, os alunos recebem o diploma de técnico, em cerimônia de formatura. Todo material didático é gratuito, seja digital e impresso. Além disso, os alunos recebem apoio pedagógico com tutores on-line e presencial e participam de atividades práticas.

Expectativa



O agente comunitário de saúde Arawyi Tapirapé atua há anos na área indígena Tapirapé, de sua etnia, no município de Confresa (MT). Ele realizou a inscrição no curso e espera conseguir ajudar ainda mais a sua comunidade.

“Conheço a realidade da comunidade indígena e o curso vem para colaborar com o conhecimento, sendo muito importante para nós. Também podemos conviver com outros colegas e compartilhar experiências, porque ninguém aprende sozinho”, disse Arawyi.

Saiba como se inscrever



No momento da inscrição o candidato precisa ter os seguintes documentos (em formato PDF):

– RG ou CNH (em caso de identidade é preciso anexar frente e verso);

– CPF (caso apareça no documento de identidade, poderá anexar o mesmo arquivo);

– comprovante de residência em Mato Grosso (deverá ser recente, de até 3 meses atrás);

– certificado de conclusão do Ensino Médio (diploma e histórico escolar atestando a conclusão);

– comprovante de agente ativo (declaração assinada ou contra-cheque, com data, atestando a atividade como agente de até 3 meses atrás); e

– certidão de nascimento ou casamento.

O candidato que não apresentar os documentos legíveis em PDF ou que não atender aos requisitos terá a inscrição desclassificada.

Sobre o curso

O curso é oferecido pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), por meio da Escola do Legislativo, com a execução do Instituto Brasil Adentro (IBA), e apoio do Governo do Estado. A iniciativa surgiu após a instalação da Câmara Setorial Temática (CST) dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate à Endemias na ALMT, em agosto de 2020, pelo atual presidente da Casa, deputado Max Russi. As primeiras turmas concluíram o curso em novembro deste ano e as formaturas aconteceram nas cidades polos, sendo a última, em Cuiabá, no dia 14 de dezembro, na Assembleia Legislativa.