Instituições de Rondonópolis recebem cestas básicas da ‘Legião de Boa Vontade’

Quatro instituições de Rondonópolis estão recebendo cestas básicas através de uma campanha da ‘Legião de Boa Vontade’, nesta quarta-feira (22), em Rondonópolis (MT).

Em Mato Grosso a ação já atendeu os municípios de Cuiabá, Várzea Grande e Nossa Senhora do Livramento.

Em Rondonópolis a meta é distribuir mais de 2 toneladas de alimentos e atender as instituições parceiras do Lar dos idosos Paul Percis Harris, Fundação Lar Cristão, Casa do Bom Samaritano e Associação Rondonopolitana dos Amigos do Oratório Filhos de Dom Bosco.

O coordenador do oratório Dom Bosco, Jesus Carlos, ressalta a importância da ajuda.

“Para nós é uma alegria muito grande receber 25 cestas, iremos atender 25 famílias, inclusive

algumas dessas famílias moram em barracos, situação de miséria, de extrema pobreza e vai receber essas cestas, isso é uma maravilha porque você chegar no lar não ter um arroz para fazer, um feijãozinho, uma mistura né, um leite, ai você recebe uma cesta dessa logo na véspera de Natal onde a pessoa não sabia nem se ia ter uma comida para comer no dia no Natal. Eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus, depois a LBV, o pessoal nos trouxeram essas cestas, espero que essa parceria continue e agradecer a todas as pessoas que nos ajuda aqui no oratório com cestas básicas para distribuir para as famílias carentes” ressaltou Jesus.