Jaciara prepara procedimentos para construção de Batalhão da PM

A Prefeitura de Jaciara vai iniciar em janeiro os procedimentos para a construção do primeiro Batalhão da Polícia Militar no município. Ao todo serão investidos R$ 4.227.066,80, sendo R$ 4.057.984,12, do Estado, e mais R$ 169.082,68, de contrapartida da Prefeitura.

Os recursos estão previstos em um convênio assinado na semana passada com o Governo do Estado e a obra é considerada o mais importante investimento em segurança pública dos últimos anos na região.

O novo batalhão será construído no bairro Santo Antônio, fundos com a Escola Modelo, permitindo a ampliação do efetivo e também melhor resposta as ocorrências registradas no município e nas cidades vizinhas.

Conforme o convênio, caberá à Secretaria de Planejamento de Jaciara cuidar das questões burocráticas, como licitação e, posteriormente, emitir a ordem de serviço para o início da construção.

OUTROS INVESTIMENTOS

Além da construção do novo Batalhão da PM, a prefeitura de Jaciara firmou outros convênios com o Governo do Estado prevendo um investimento total de mais de R$ 40 milhões em várias obras que serão realizadas em 2022.

A maior parte dos recursos será destinada a ampliação do sistema de Abastecimento de Água, que terá investimento de R$ 20 milhões. Também estão previstas a construção de 50 casas populares no valor de R$ 4,1 milhões.

A parceria também permitirá a aquisição de quatro veículos e destinará R$ 2,1 milhões para construção de calçadas e meios-fios; R$ 3,8 milhões para construção do Mirante e Praça Coroados; e outros R$ 450 mil para investimento na Educação.

(com informações da Assessoria)