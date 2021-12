Jaciara também suspende carnaval e festas de fim de ano

A prefeita de Jaciara, Andréia Wagner (PSB), cancelou a realização das festas de Revéillon e carnaval no município. A medida acompanha uma tendência nacional e foi adotada também em várias cidades de Mato Grosso, incluindo Cuiabá, Rondonópolis e Guiratinga. Em todos os casos o motivo principal para a suspensão é prevenir os riscos de uma nova onda de Covid-19.

Em Jaciara as festividades estavam em fase de elaboração e seriam realizadas no estacionamento do Centro de Eventos. Com a suspensão, a equipe técnica quer evitar aglomerações que poderiam favorecer o surgimento de novos casos.

A prefeita Andréia Wagner explicou que o temor é maior por causa do surgimento da nova variante do coronavírus (ômicron). O país já registrou três casos de contaminação por esta variante e isso aumentou o temor da repetição de um aumento de casos – à exemplo do que ocorreu em 2020 e também no início deste ano.

“Preferimos manter os cuidados necessários, para que esta pandemia não interrompa a vida de mais ninguém, não provoque mais prejuízos e sofrimento à nossa população e a nossa cidade! o momento pede cautela! Juntos venceremos essa pandemia. Contamos com a compreensão de todos”, diz a prefeita em um pronunciamento divulgado hoje.

Andréia Wagner fez questão de ressaltar que a medida tem caráter preventivo e que a pandemia segue sob controle no município.

Conforme o último boletim epidemiológico, atualizado ontem (01), Jaciara tem um caso ativo da doença, uma pessoa em isolamento domiciliar e nenhuma pessoa internada nos leitos de UTI e enfermagem.

Até o momento, foram aplicadas 40.104 doses da vacina contra o coronavírus, entre primeira e segunda dose, além das doses únicas e de reforço.

