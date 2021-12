Prefeitura vai atender das 9h às 15h nos dias 24 e 31 de dezembro

A Prefeitura de Rondonópolis e outras repartições públicas do município, nos dias 24 e 31 de dezembro, vão atender a população até as 15 horas. A mudança no horário do expediente segue o decreto 10.567 que determina ponto facultativo a partir das 15 horas.

Dessa forma o atendimento da população na Prefeitura e nas Secretarias Municipais será das 9 às 15 horas, portanto os contribuintes devem ficar atentos aos compromissos nas vésperas do Natal e do ano novo.

O decreto municipal define ponto facultativo a partir das 15 horas em todas as repartições públicas, com exceção daqueles serviços considerados essenciais. Permanecem funcionando normalmente o atendimento de urgência e emergencial na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Hospital de Retaguarda para pacientes com sintomas de síndromes respiratórias e também os chamados ao SAMU 192.

A prefeitura informa que as demais atividades retornam à normalidade nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, com atendimento ao público das 12h às 18h.