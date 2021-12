João Gomes revela paixão antiga por Maisa: ‘Que vergonha’

João Gomes surpreendeu os fãs e seguidores ao revelar uma paixão antiga por Maisa Silva. O cantor, de 19 anos, mostrou uma mensagem que mandou para a atriz no direct do Instagram em 2017.

“Ei, Maisa, sei que já passou do tempo de te dizer, mas eu sou afim de você desde os tempos de Bom Dia e Companhia. Beijo, te amo”, disse João na mensagem.

Nos stories do Instagram, João contou que ligava várias vezes no programa infantil que Maisa apresentava para tentar falar com ela. O cantor ainda mostrou que a famosa mandou uma mensagem para ele após participar de um show com as amigas.

A publicação viralizou e o nome do dois chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter. O cantor se assustou com a repercussão e assumiu: “Que vergonha dessa mensagem, estou sem entender nada”.