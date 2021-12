Jojo afirma torcida por Rico alfineta MC Gui, Dayane e Dynho

Jojo Todynho, campeã de A Fazenda 12, está de olho nos peões e acompanhando A Fazenda 13. Nesta quinta-feira (2), a cantora declarou torcida por Rico Melquiades, falou sobre o comportamento do humorista no reality show rural e alfinetou MC Gui e Dayane Mello.

“Rico, tô pronta pra passar o chapéu pra você. Mc Disney tinha que estar na minha edição, junto com a caninana, queria ver vocês, os demais, crescerem pra cima de mim”, postou Jojo no Twitter.

Em outra publicação, a cantora ironizou ao falar sobre Dynho, que ficou imune na votação da última Roça com o Poder da Chama Amarela, mas deixou a sede sem água por 72 horas como punição.

“Queria ver o divorciado não pegar água. Ele ia subir as escadas fazendo quadradinho com os baldes cheios, tá no SPAR?”

As declarações de Jojo repercutiram entre os internautas e as postagens somam mais de 6 mil curtidas. “Uma lenda reconhecendo a outra. Fantásticos!”, postou um seguidor. “Jojo honrando cada voto que nós demos nela pra ela vencer ano passado, os maiores, avisa!”, exaltou outro. “Nunca errou , jamais me arrependo de ter votado em ti durante toda a edição 12”, escreveu mais uma.

Veja as publicações