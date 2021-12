Jovem brasileira é sequestrada e violentada ao tentar entrar nos EUA

A brasileira Jessiane Schneider, de 24 anos, foi sequestrada e violentada ao tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos pela fronteira do país com o México. O crime foi cometido por coiotes, pessoas contratadas para levar imigrantes sem documentação até o território americano.

A jovem está hospitalizada na cidade mexicana de Ciudad Juarez desde 5 de dezembro, mas o caso só tomou repercussão no último dia 20, quando sua irmã publicou um pedido de ajuda nas redes sociais.

“Ela, como muitos, teve o sonho de chegar aqui nessa terra, mas infelizmente caiu em mãos erradas ao tentar atravessar pelo México”, afirma o texto. “Ela […] foi sequestrada e violentada de todas as formas a quase chegar à morte. […] Literalmente eles [os médicos] achavam que a tinham matado, pois [quando foi encontrada] estava amordaçada e com tiras em volta do pescoço.”

Segundo o texto, Jessiane foi localizada já no hospital da cidade mexicana, depois que uma enfermeira conseguiu encontrar a família pelo sobrenome. A brasileira foi entregue à imigração do Texas pelos sequestradores quando os parentes não tinham mais recursos a oferecer. Agora, as despesas vão ficar por conta do marido da jovem, que está nos EUA há três meses.

A família da vítima criou uma vaquinha online para custear as despesas médicas de Jessiane. Até o início da tarde desta quinta-feira (30), a quantia arrecadada já ultrapassava U$ 11 mil (R$ 61,3 mil).