Jovem com diversas passagens criminais morre em confronto com a PM

Um jovem de 21 anos com diversas passagem pela Polícia morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo durante um confronto com a Força Tática da Polícia Militar (PM) no Porto do Baé, na manhã desta terça-feira (21), região central, em Barra do Garças (MT).

Conforme informações da PM, a Polícia recebeu uma denúncia de que no local havia um foragido da justiça. Ao chegar no endereço, a guarnição foi recebida com tiros.

Diante da situação, a PM revidou e o jovem acabou sendo atingido por disparos de arma de fogo e morreu no local.

O indivíduo tinha 24 passagens criminais, sendo a maioria pelo envolvimento em organizações criminosas. Ele respondia ainda por tentativa de homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal.