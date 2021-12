Jovem devolve agulhas furtadas e deixa bilhete: ‘Me perdoa’

Depois de furtar um saco de agulhas, uma adolescente devolveu os produtos à loja Armarinho Milano, que fica na 708 Norte, no Distrito Federal, com um bilhete de arrependimento: “Me perdoa”. O recado foi descoberto por funcionários do comércio nesta terça-feira (14), por volta das 11h30.

“Desculpa. Estou devolvendo as coisas que peguei da loja. Fui desafiada pelas minhas amigas e fiz essa burrice. Prometo nunca mais fazer isso. Me perdoa”, diz o recado escrito em um pedaço de papel.

Uma das funcionárias da loja relatou que uma cliente foi vista saindo do local com duas filhas adolescentes. Alguns minutos depois, elas retornaram e devolveram a sacola com as quatro agulhas de tricô, alegando que os produtos foram encontrados próximo à porta do armarinho. A funcionária só foi ver o bilhete posteriormente.

O estabelecimento, que antes havia informado que procurava as imagens das câmeras de segurança para identificar a autora do furto e quando o crime ocorreu, não quis comentar mais o assunto nesta terça. “O caso foi encerrado e não vamos dar repercussão a isso”, afirmou uma das funcionárias