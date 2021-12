Jovens são os que mais contraem HIV no país

No Dia Mundial de Luta contra Aids, celebrado nesta quarta-feira (1º), o Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional de combate ao HIV — vírus causador da Aids — que focará especialmente no público jovem. Dados divulgados pela pasta apontam que a maior incidência de casos (52,9%) foi registrada entre pessoas de 20 a 34 anos. Desse total, 69,8% dos casos ocorrem em homens e 30,2% em mulheres.

“Esse público jovem precisa ser reincentivado por meio de atuação mais ativa a cuidar da saúde, muitas vezes deixada de lado durante a pandemia, e a fazer o diagnóstico precoce, inclusive como medida de prevenção. Isso porque de três a quatro meses de tratamento já é possível reduzir as chances de transmissão do HIV”, destacou o diretor do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, Gerson Pereira.

Por outro lado, de uma forma geral, houve uma redução de 25% na detecção dos casos de HIV em 2020 — 32.701 ocorrências — no comparativo com o ano anterior, quando foram registrados 43.312 casos. E ainda uma queda na detecção de Aids em crianças menores de 5 anos nos últimos dez anos.

Outro número que chama atenção é o aumento de 30,3% nos casos em gestantes. “Esse dado reforça ainda mais o compromisso deste governo e do Ministério com a vida, de trazer mais qualidade de vida para o cidadão no dia a dia por meio de uma saúde integral, de um SUS [Sistema Único de saíde] fortalecido”, ressaltou.

Dados do DF

Seguindo a tendência do cenário nacional, a maioria dos casos de HIV também ocorreu entre os homens no Distrito Federal. Do total de 3.974 casos registrados entre os jovens de 12 a 29 anos, 85% dos infectados são homens.

Os dados da Codeplan (Companhia de Planejamento) divulgados, nesta quarta-feira (1º), apontam que 23,2% dos jovens que estão no último ano do ensino fundamental já haviam tido relações sexuais. As meninas foram as que mais usaram preservativo durante a primeira relação sexual, representando 67,9%, enquanto a proporção entre os meninos atingiu 54,9%.

O estudo mostrou ainda a importância do papel desempenhado pela escola na conscientização. Dentre os jovens entrevistados, 86,3% disseram que receberam orientações sobre infecções sexualmente transmissíveis no ambiente escolar.

Avanços e desafios

Durante coletiva de imprensa na manhã desta quarta, o Ministério da Saúde informou que, apesar das dificuldades e desafios impostos durante a pandemia, não faltaram medicamento nos últimos dois anos. “Já temos, inclusive, todas as compras de remédios garantidos para o próximo ano”, adiantou Gerson Pereira.

De acordo com o Ministério da Saúde, de 2012 a 2020, 666 mil pessoas estiveram em tratamento contra a doença, de 2012 a 2020. Atualmente, 694 mil pessoas estão em tratamento.

No Brasil, há aproximadamente 920 mil brasileiros vivendo com HIV. Dos 89% diagnosticados, 77% fazem tratamento com antirretroviral e 94% das pessoas em tratamento não transmitem o HIV por via sexual por terem atingido carga viral indetectável.

Novo medicamento

No ultimo dia 29, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou um novo medicamento para o tratamento de HIV que reúne duas substâncias em um único comprimido. O novo medicamento é uma combinação das substâncias lamivudina e dolutegravir sódico.

De acordo com a agência, a aprovação representa um avanço no tratamento das pessoas portadoras do vírus, já que reúne em uma dose diária os dois antirretrovirais, que não estavam disponíveis em um só comprimido. A possibilidade de doses únicas simplifica o tratamento e a adesão dos pacientes.

Os exames para diagnosticar o vírus estão disponíveis gratuitamente no SUS. Há tanto os laboratoriais quantos os testes rápidos, que detectam os anticorpos contra o HIV em até no máximo 30 minutos. Os testes podem ser feitos nas unidades da rede pública e nos Centros de Testagem e Aconselhamento. Além da rede pública, também está disponível no mercado farmacêutico um autoteste que detecta, de forma simples e rápida, os anticorpos contra HIV através de uma gotícula de sangue.

O material é colhido diretamente no dispositivo e o resultado aparece na forma de linhas, que indicam se há ou não presença de anticorpos para o vírus HIV em até 15 minutos. O teste foi aprovado recentemente pela Anvisa e é utilizado em ações da OMS (Organização Mundial da Saúde).