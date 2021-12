Juíza de Rondonópolis toma posse como desembargadora do TRT de Mato Grosso

A juíza Adenir Carruesco é a mais nova integrante do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso (TRT/MT). Ela tomou posse no cargo de desembargadora em solenidade realizada nesta quinta-feira (9), na abertura da última sessão do ano do Tribunal Pleno.

Magistrada do trabalho há 27 anos, Adenir Carruesco era titular da 1ª Vara do Trabalho de Rondonópolis, cargo que ocupou nos últimos 16 anos. O ato de nomeação, assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nessa quarta-feira (8).

A promoção para desembargadora se deu pelo critério de merecimento. A magistrada compôs a lista tríplice do Tribunal, formada para preenchimento da vaga aberta com a aposentadoria do desembargador Bruno Weiler, ocorrida em agosto de 2020.

A posse foi dada pelo vice-presidente, no exercício da Presidência, desembargador Paulo Barrionuevo. Concluída a solenidade, o magistrado saudou a nova integrante do TRT e fez menção ao longo período em que atuou com ela na jurisdição de Rondonópolis. “Por conhecê-la muito bem, por ter trabalhado ao seu lado praticamente por 25 anos, sei da tua capacidade, que muito engrandecerá este Tribunal, tanto juridicamente como pela pessoa magnífica que você é”, disse.

A magistrada recebeu também os cumprimentos dos demais desembargadores que compuseram a sessão do Tribunal Pleno desta quinta-feira. Na ocasião, eles fizeram votos de sucesso à nova integrante da Corte e destacaram sua competência e experiência como juíza do trabalho.

Em rápido discurso, Adenir Carruesco manifestou sua alegria por passar a integrar o TRT mato-grossense. Ao falar do orgulho que sente da instituição, mencionou o selo diamante que o Tribunal recebeu do CNJ na última semana, prêmio que colocou o órgão entre os melhores do Poder Judiciário brasileiro. “Esse momento é a coroação de 38 anos de serviços públicos prestados ao nosso país, dos quais 27 anos na magistratura trabalhista”, disse. “Espero corresponder às expectativas e realizar a justiça da melhor forma possível”, concluiu.

Já investida no novo cargo, a nova desembargadora compôs o quórum da sessão administrativa do Tribunal Pleno, que discute temas internos da Corte e de regulamentação da Justiça do Trabalho em Mato Grosso.

A imposição de insígnia da Ordem São José Operário do Mérito do Judiciário do Trabalho, conferida aos desembargadores que compõem o TRT, bem como os demais protocolos, serão cumpridos na sessão solene de posse dos novos dirigentes do Tribunal, marcada para esta sexta-feira (10), às 17h. O evento terá transmissão pelo YouTube.

Perfil

Natural de Santa Cruz de Monte Castelo (PR), Adenir Carruesco ingressou na Justiça do Trabalho mato-grossense em 20 de outubro de 1994 como juíza do trabalho substituta. Em 2004 foi promovida a titular e exerceu o cargo nas unidades de Alta Floresta e Primavera do Leste. Em 21 de outubro de 2005 foi removida para a 1ª Vara de Rondonópolis, onde permaneceu até sua posse como desembargadora.