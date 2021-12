Juíza e vereadora discutem combate ao abuso de crianças em Rondonópolis

A juíza da Infância e Adolescência, Maria das Graças Gomes, e assistentes sociais da Casa Abrigo se reuniram nesta semana com visitaram a vereadora Marildes Ferreira (PSB) para discutir a implementação da lei que obriga a divulgação do ‘Disk 100’, serviço que recebe denúncias de abusos cometidos contra crianças e adolescentes.

A lei foi aprovada na Câmara e sancionada pelo prefeito José Carlos do Pátio. Ela prevê a colocação de placas em locais público com orientações diante de situações de violência contra menores.

O Disk-100 é o principal mecanismo de denúncias contra abusos e exploração sexual de crianças e adolescentes. As pessoas podem fazer os relatos por telefone, sem a necessidade de se identificar. As informações são registradas e passada para as autoridades competentes, para a devida averiguação.

“Foi uma tarde de conversa, troca de ideias e experiências que vão contribuir para que possamos juntas encontrar mecanismos visando o cumprimento efetivo desta lei”, disse a vereadora.

Durante a reunião houve também a discussão sobre um requerimento em que a vereadora questiona a situação dos moradores de rua em Rondonópolis. O assunto chegou a ser discutido em uma audiência pública, promovida em conjunto com o vereador Adonias Fernandes.

“Ao tomar conhecimento do projeto de Lei; bem como da preocupação com a questão dos moradores em situação de rua, a Juíza quis entender a dinâmica das nossas ações e se colocou à disposição para ajudar”, explicou a parlamentar.

