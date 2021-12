Justiça Federal autoriza volta de secretários municipais em Rondonópolis

A Prefeitura de Rondonópolis confirmou hoje (20) a recondução de Leandro Arduini à Secretaria Municipal de Administração. A medida ocorreu após decisão da desembargadora federal Mônica Sifuentes, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), revogando o afastamento de Arduini e também de Izalba Albuquerque, que ocupava a secretaria de Saúde.

Leandro e Izalba foram removidos do cargo em novembro do ano passado, também por decisão judicial, durante a segunda fase da Operação Stop Loss. Na época a justiça considerou o afastamento necessário para não prejudicar as investigações sobre a ocorrência de superfaturamento e outras irregularidades na aquisição de materiais de consumo, com dispensa de licitação, para o combate à pandemia da Covid-19.

Segundo informações do advogado de defesa, Rafael Santos de Oliveira, houve recurso ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) que reconheceu a incompetência do órgão que tinha pedido o afastamento dos servidores e enviou o processo para julgamento no TRF1. Nessa instância, foi revogado o afastamento e também as medidas cautelares impostas aos servidores.

Dessa forma, a magistrada entende que os dois servidores podem voltar o ocupar os cargos aos quais estavam nomeados.

Leandro Arduini retornará à Secretaria de Administração ainda nesta segunda-feira (20).

A situação de Izalba Albuquerque ainda não foi definida. Atualmente a Secretaria de Saúde está sob o comando de Vinicius Amoroso.

(com informações da Assessoria)