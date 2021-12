Katarina Muniz morre aos 44 anos, velório será no cemitério da Vila Aurora

Faleceu na tarde deste sábado (04) em Rondonópolis a servidora pública Katarina Muniz, 44 anos. Ela era auditora administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, onde trabalhou por mais de 15 anos, e desde o ano passado lutava contra um câncer agressivo. A família informa que o velório será realizado no cemitério da Vila Aurora, à partir das 21h30 horas.

Katarina estava internada no hospital da Unimed em Rondonópolis e não resistiu ao agravamento da doença. Ela era filha do médico Antonio Muniz, já falecido e um dos pioneiros do município, e prima do ex-prefeito Percival Muniz. Sua morte causou comoção nas redes sociais.

“É com enorme pesar que informo o falecimento da amiga Katarina Muniz que deixa seu legado e muita saudade entre os amigos. Rogamos a Deus que conforte os corações de todos os familiares e amigos e que o conforto Divino possa prevalecer”, publicou o vereador Marisvaldo Gonçalves (PSL).

A vereadora Marildes Ferreira (PSB), que trabalhou com Katarina na Secretaria de Saúde, também lamentou o falecimento. “A vida é esse sopro, você foi guerreira, lutou muito. Que Deus te receba com muito amor e descanse nos braços do Pai. Sua partida nós deixa com o coração triste mas com a certeza que agora você não sofre mais”.

Outros colegas de trabalho, amigos e familiares também registraram a morte destacando o carinho com que Katarina tratava a todos. “Meu coração dilacerado pela partida prematura de minha amiga colega e parceira de momento inesquecíveis. Que Deus a receba em sua morada”, declarou Geraldina Ribeiro.

Ádria Muniz, prima de Katarina, conversou com a reportagem e agradeceu as manifestações de pesar. Ela confirmou que o velório será realizado na capela do cemitério da Vila Aurora, à partir das 21h30.

Katarina Muniz deixa dois filhos, Cleiton, de 13 anos, e Maria Eduarda, 20 anos.