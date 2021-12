Kim Jong-un proibiu demonstrações de felicidade por 11 dias na Coreia

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, proibiu qualquer manifestação de felicidade no país por 11 dias. Também vetou o consumo de bebidas alcoólicas e atividades de lazer no período de luto, em memória aos dez anos da morte do pai, Kim Jong-il.

De acordo com informações do jornal britânico The Guardian, o ditador norte-coreano aparece em um vídeo impondo as restrições à população. Segundo o tabloide Daily Mail, “nas imagens transmitidas pela KCTV, Kim Jong-un foi visto curvando-se diante de um grande retrato de seu pai, de pé em uma plataforma com vista para o que pareciam ser milhares de pessoas no terreno do palácio”. As bandeiras também estão a meio mastro.

A data exata da morte de Kim Jong-il é 17 de dezembro. Nesse dia, ainda segundo o The Guardian, as pessoas foram proibidas até mesmo de fazer compras.

Por 11 dias, a população da Coreia do Norte está proibida de demonstrar qualquer ato público de felicidade. Não é permitida a comemoração nem do próprio aniversário. Atividades de lazer e consumo de bebidas alcoólicas também foram vetados.