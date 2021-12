Latam cancela 25 voos deste fim de semana por falha na iluminação

A Latam divulgou neste sábado (18) que cancelou 25 voos previstos para este fim de semana, entre partidas e chegadas, no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (São Paulo). A decisão ocorre por conta da queda do sistema de balizamento (iluminação) em razão das fortes chuvas de sexta-feira (17).

Apesar de a falha já ter sido solucionada, houve um efeito em cascata impactando toda a operação da companhia. Por isso, foram cancelados 22 voos programados para este sábado e três para o domingo (19).

A companhia orientou ainda seus clientes com voos domésticos com origem, conexão ou destino em São Paulo/Guarulhos para este sábado, domingo e segunda (18, 19 e 20) para que, se possível, posterguem ou cancelem as viagens. Segundo a Latam, isso poderá ser feito sem custo, ou ainda mediante o reembolso integral sem cobrança de multa e de diferença tarifária em até 15 dias da data do voo original.

“Os passageiros que puderem optar por essa flexibilidade não devem se dirigir ao aeroporto. Essa flexibilização voluntária pode ser acessada por meio da nossa Central de Vendas e Serviços (4002-5700 nas capitais ou 0300-570- 5700 nas demais localidades do Brasil)”, informou a companhia.

Veja os voos cancelados pela Latam para este fim de semana:

Sábado (18)

– LA4673 (Salvador-Guarulhos)

– LA3076 (Porto Alegre-Guarulhos)

– LA3476 (Guarulhos-Salvador)

– LA3377 (Salvador-Guarulhos)

– LA4508 (Guarulhos-Galeão)

– LA3234 (Guarulhos – Brasília)

– LA4684 (Guarulhos-Vitória)

– LA3530 (Guarulhos-São Luís)

– LA3371 (Guarulhos-Teresina)

– LA3516 (Guarulhos-Recife)

– LA3069 (Recife-Guarulhos)

– LA4611 (Guarulhos-Vitória)

– LA3409 (Vitória-Guarulhos)

– LA4748 (Guarulhos-Florianópolis)

– LA3430 (Guarulhos-Curitiba)

– LA3003 (Curitiba-Guarulhos)

– LA4580 (Guarulhos-Natal)

– LA4607 (Guarulhos-Fortaleza)

– LA4608 (Fortaleza-Guarulhos)

– LA3330 (Guarulhos-Confins)

– LA3341 (Confins-Guarulhos)

– LA3398 (Guarulhos-Aracaju)

Domingo (19)

– LA4652 (Natal-Guarulhos)

– LA4522 (Florianópolis-Guarulhos)

– LA4609 (Aracaju-Guarulhos)