Legado de Marília Mendonça será defendido por nomes do feminejo

Marília Mendonça foi a maior cantora sertaneja da última década. A artista, que morreu há um mês após a queda do avião em que estava, na serra de Caratinga-MG, reconfigurou o cenário musical e colocou as mulheres como protagonistas das próprias histórias. Como representante do chamado “feminejo”, ela deu voz a temas como traição, amores e rompimentos e, com isso, conquistou milhões de fãs por todo o Brasil.

No entanto, para que hoje tantas outras possam ocupar posições de destaque, nomes como As Irmãs Galvão, Inezita Barroso (1925 – 2015) e Roberta Miranda chegaram antes e abriram espaço quando o cenário ainda era predominantemente masculino. Em mais de 74 anos de parceria, por exemplo, as irmãs Mary e Marilene Galvão construíram uma das carreiras mais sólidas da música brasileira. Ao todo, elas gravaram mais de mil discos e venderam cerca de 11 milhões de cópias.

Em entrevista ao R7, logo após anunciar o fim da dupla, Mary falou sobre o início da trajetória e do preconceito que elas sofreram por serem mulheres. “A gente sabe que a coisa é forte. Quanta coisa nós poderíamos ter feito e não fizemos. E não fizemos porque não deram oportunidade. E para nós aquilo estava certo. Se pudéssemos começar agora do zero, faríamos tudo diferente.”

Enquanto o seu nome for falado você nunca vai morrer. Enquanto houver amor, haverá o seu legado

Marília Mendonça, que carregava em si todas essas outras artistas que vieram antes, também foi responsável por inspirar várias cantoras da nova geração, como Maiara e Maraisa, Yasmin Santos, Lauana Prado, Mari Fernandez, Luíza (da dupla com Maurílio) e as irmãs Júlia e Rafaela.