Lentilha é considerada uma super aliada para a saúde da mulher, confira

Para quem só vê lentilha em festas de final de ano, é hora de rever o cardápio urgentemente. Principalmente para as mulheres, o alimento é um aliado perfeito para o bem-estar, trazendo uma gama de poderosos benefícios, que vão desde o controle hormonal até o combate de doenças e enfermidades.

A lentilha é o tipo de alimento em que seu tamanho não condiz com as suas grandezas nutricionais. Fonte de minerais importantes como ferro, manganês e potássio, além de vitaminas C e k, o alimento reúne propriedades que fortalecem as peculiaridades do organismo feminino, como explica a nutricionista Cristiane Coronel:

“A lentilha reduz a tensão pré-menstrual por serem ricas em uma substância chamada lignanas, que possuem papel parecido na função dos hormônios femininos no organismo, reduzindo os sintomas de TPM”, destaca a profissional apresentando 7 outros benefícios do alimento para as mulheres. Confira:

7 Benefícios da lentilha para a saúde feminina

1 – Fonte alimentar: Por conter alta concentração de ferro e ácido fólico, a lentilha é uma excelente fonte alimentar para repor esses estoques que geralmente são perdidos mensalmente pela mulher, através do fluxo menstrual, prevenindo e tratando anemias.

2 – São ricas em proteína: Seu alto valor proteico e de boa absorção, faz com que a lentilha seja um alimento especial para mulheres, pois, além de saciarem de verdade (fato que auxilia no emagrecimento), as proteínas são responsáveis pela construção e reposição dos tecidos corporais.

3 – Rica em fibras: A lentilha possui muitas vantagens para a saúde feminina graças a presença das fibras: Melhora o trânsito intestinal, excelente para quem possui intestino “preso”, reduz inchaço na região abdominal, estabiliza o açúcar no sangue, reduz colesterol por sua capacidade de conter algumas gorduras no organismo por essas fibras.

4 – Auxilia no bom funcionamento cardiovascular: Por ser rica em magnésio, ajuda na vascularização, transporte de nutrientes pelo sangue e flexibiliza as estruturas de veias e artérias, melhorando a pressão arterial.

5 – Melhora a sensação de humor: Excelente fonte de triptofano, substância precursora de serotonina em nosso organismo, a lentilha dá uma boa dose de prazer a quem come, melhorando o mau- humor.

6 – Previne câncer de cólon: Por ser rica em fibras e antioxidantes, a lentilha também previne câncer no intestino, por possuir a capacidade anti-inflamatória.

7 – Ajuda a fortalecer o sistema imune: Por ser rica também em zinco, mineral essencial para estimular a imunidade, prevenindo gripes e resfriados.

Qual é o consumo ideal da lentilha?

Com tantos benefícios que o alimento pode trazer para a nossa alimentação saudável. De acordo com Cristiane Coronel, o consumo recomendado da lentilha, deve variar entre 3 à 4 vezes por semana, em uma porção média de 80 à 100g (uma concha média), substituindo outras leguminosas, como os feijões, ervilhas ou grão-de-bico.