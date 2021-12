Liberação de recursos para hospitais é fruto de ação conjunta, diz deputado

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou nesta semana a transferência de R$ 44,2 milhões a hospitais filantrópicos de sete municípios de Mato Grosso, incluindo Rondonópolis. Os recursos são do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) e segundo deputado estadual Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD), a liberação comprova a importância da união e articulação conjunta de autoridades e lideranças da sociedade.

Rondonópolis recebeu ao todo cerca de R$ 9,4 milhões, sendo R$ 8,5 milhões para a Santa de Misericórdia e R$ 866 mil para o Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso. O Hospital e Maternidade São João Batista, de Poxoréu, também entrou na lista e vai receber pouco mais de R$ 700 mil (veja tabela abaixo).

Ao comentar o assunto ontem (04), Nininho disse que os valores foram destinados para 11 hospitais filantrópicos, cabendo aos municípios fazer o direcionamento do recurso às instituições beneficiadas. “Acredito que a maioria dos municípios já estão com os recursos creditados nas contas das prefeituras”, disse o Nininho.

O deputado agradeceu todos que participaram das reuniões, para discutir os recursos e chegar a um denominador comum.

“No nosso caso que somos ali da região sul, temos uma relação muito próxima com a Santa Casa de Misericórdia, participamos desde sempre, não apenas dessa pauta mas de outras, porque a saúde não para nós. A pauta do Feef foi extensa, foram muitas reuniões. Desde já agradeço o governador Mauro Mendes que nos recebeu juntamente com o secretário Dr. Gilberto Figueiredo os representantes da Santa de Rondonópolis. Tenho certeza que os investimentos serão geridos com responsabilidade e transparência”, ratificou Nininho.

Para Nininho a união da Assembleia Legislativa em torno das pautas discutidas dos filantrópicos foi primordial. “Não tem A ou B, foram todos os parlamentares, não podemos tratar de maneira isolada, a Casa de Leis está atenta a todos os interesses, em especial da Saúde e quando tratamos desta pasta existe sim, uma gestão com esforços dos 24 parlamentares”, destaca.

O deputado alertou para que os gestores sigam as orientações da SES MT, que é agilizar os repasses. “Os recursos são fundamentais para o bom funcionamento do Sistema Único de Saúde, cabe as prefeituras transferir e os gestores das institucionais fazerem a gestão, é preciso chegar o quanto antes”, pontuou Nininho.

“Quero agradecer a atuação da Superintendente Executiva da Santa de Rondonópolis, Bianca Talita, do diretor hospitalar Wellington Randal; da SOS Santa Casa de Rondonópolis; da presidente do Hospital Geral de Cuiabá Dra. Flávia Silvestre, e todos que participaram conosco dos debates.

A superintendente executiva da Santa Casa de Rondonópolis destacou o esforço de todos unidos pela causa dos filantrópicos e instituições de saúde. “Foram muitas reuniões, diálogos, tabelas, contas, mas o mais importante disso tudo é a conquista. Só temos uma palavra, gratidão”, disse Bianca Talita.

Confira a tabela de repasses:

