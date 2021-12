Lideranças políticas agradecem e falam do amor por Rondonópolis

Aos 68 anos Rondonópolis se consolida como uma das principais cidades do país. É destaque como um polo exportador, tem o segundo maior PIB do Estado e se tornou referência para mais de 20 municípios da região em áreas como o comércio, saúde, educação, lazer e prestação jurisdicional entre outras. Vários fatores contribuíram para essa história de sucesso e um deles, talvez o principal, seja a relevância política.

Nos últimos dias a reportagem do portal Agora MT ouviu cinco lideranças que foram, ao mesmo tempo, testemunhas e protagonistas desta história. Blairo Maggi, Carlos Bezerra, Percival Muniz, Rogério Salles e Wellington Fagundes falaram sobre suas memórias, do despertar político, das realizações e dos fatos mais marcantes em suas vidas públicas.

O resultado destas conversas você vai conferir ao longo desta sexta-feira (10) em reportagens exclusivas, comemorando o aniversário de 68 anos. São relatos inéditos de políticos que se ‘formaram’ na cidade e ajudaram a formar gerações de rondonopolitanos que garantem ao município também o título de ‘Cidade mais Politizada’ de Mato Grosso.

Seja como prefeitos, deputados, senadores ou ocupando altos cargos no Executivo Federal eles viabilizaram conquistas que melhoraram a vida da população e ainda hoje asseguram as bases para que a cidade realize seu potencial.

Ao mesmo temo em que se formaram como políticos de expressão dentro e fora do Estado, eles ajudaram a formar gerações de rondonopolitanos que garantem ao município o título de ‘cidade mais politizada’ de Mato Grosso – condição que ajuda a compreender o gigantismo alcançado neste pouco mais de meio século.

AMOR

À exceção do senador Wellington Fagundes (PL), que nasceu aqui e é filho de um casal de pioneiros, os outros quatro chegaram à Rondonópolis na infância ou na juventude. Vieram em busca de sonhos e, contingenciados pelo destino, encontraram muito mais.

Todos eles se consideram filhos de Rondonópolis e se emocionam ao serem indagados sobre o que a cidade representa para eles.

“Considero Rondonópolis como minha terra natal, está dentro do meu coração. O que esse povo me deu como retribuição, os mandatos que eu tive, a participação que eles tiveram junto comigo… Tudo isso me deixa com o coração repleto de amor por essa cidade”, disse o ex-prefeito, ex-governador, ex-senador e hoje deputado federal Carlos Bezerra (MDB).

Amor também é o sentimento citado por Percival Muniz (PDT), que foi vereador, prefeito por três vezes, secretário de estado, deputado estadual e também deputado federal Constituinte.

“Rondonópolis é minha mãe política. Foi aqui que aprendi a fazer política, conquistei vários mandatos e muito carinho do povo. Amo essa cidade”, disse ele na entrevista ao Agora MT.

O gaúcho Blairo Maggi e o paranaense Rogério Salles, ex-governadores do Estado, chamam a atenção para a forma como Rondonópolis recebe quem vem de fora e a integração entre os diversos segmentos. Os dois, que também são grandes empresários, dizem que a admiração pela cidade é cada vez maior.

“Hoje Rondonópolis representa o local onde eu gosto de viver. Uma cidade que tem na diversidade e pluralidade sua maior força”, destacou Sales.

Wellington Fagundes, o mais jovem entre os entrevistados, diz que sua vida pública e também familiar são indissociáveis do município.

“Rondonópolis é a minha casa, a minha origem. Cidade que amo e que levo no coração por onde ando. Cidade onde formei a minha família e construí a minha vida”, resumiu.